DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoBuild 

Build

Obtiene el número de compilación del terminal cliente.

int  CBuild() const 

Valor devuelto

Número de compilación del terminal cliente.

Nota

Para obtener el número de compilación utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_BUILD).