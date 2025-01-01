Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoBuild BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Build Obtiene el número de compilación del terminal cliente. int CBuild() const Valor devuelto Número de compilación del terminal cliente. Nota Para obtener el número de compilación utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_BUILD). CTerminalInfo IsConnected