Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoMemoryAvailable BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString MemoryAvailable Obtiene información sobre la memoria libre disponible en el proceso del terminal/agente (en Mb). int MemoryTotal() const Valor devuelto Memoria libre disponible en el proceso del terminal/agente. Nota Para obtener la memoria libre se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_MEMORY_TOTAL). MemoryTotal MemoryUsed