Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoMemoryAvailable 

MemoryAvailable

Obtiene información sobre la memoria libre disponible en el proceso del terminal/agente (en Mb).

int  MemoryTotal() const 

Valor devuelto

Memoria libre disponible en el proceso del terminal/agente.

Nota

Para obtener la memoria libre se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_MEMORY_TOTAL).