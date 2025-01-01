DocumentaciónSecciones
Obtiene información de los permisos para enviar e-mails al servidor SMTP, e inicio de sesión, especificado en la configuración del terminal.

bool  IsEmailEnabled() const 

Valor devuelto

true, si el envío de emails está permitido; en caso contrario, false.

Nota

Para obtener el permiso de envío de emails se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_EMAIL_ENABLED).