IsEmailEnabled

Obtiene información de los permisos para enviar e-mails al servidor SMTP, e inicio de sesión, especificado en la configuración del terminal.

bool IsEmailEnabled() const

Valor devuelto

true, si el envío de emails está permitido; en caso contrario, false.

Nota

Para obtener el permiso de envío de emails se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_EMAIL_ENABLED).