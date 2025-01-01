InfoInteger

Devuelve el valor de la propiedad correspondiente del entorno del programa mql5.

int TerminalInfoInteger(

int property_id

);

Parámetros

property_id

[in] Identificador de la propiedad. Puede ser cualquiera de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.

Valor devuelto

Valor de tipo int.

Nota

Para obtener el valor de la propiedad se utiliza la función TerminalInfoInteger().