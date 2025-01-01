- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
InfoInteger
Devuelve el valor de la propiedad correspondiente del entorno del programa mql5.
int TerminalInfoInteger(
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad. Puede ser cualquiera de los valores de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER.
Valor devuelto
Valor de tipo int.
Nota
Para obtener el valor de la propiedad se utiliza la función TerminalInfoInteger().