CodePage

Obtiene información sobre la página de código del idioma del terminal cliente.

int  CodePage() const

Valor devuelto

Página de código del idioma del terminal cliente.

Nota

Para obtener la página de código utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_CODEPAGE).