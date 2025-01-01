DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoCodePage 

CodePage

Obtiene información sobre la página de código del idioma del terminal cliente.

int  CodePage() const 

Valor devuelto

Página de código del idioma del terminal cliente.

Nota

Para obtener la página de código utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_CODEPAGE).