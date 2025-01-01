Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoOpenCLSupport BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString OpenCLSupport Obtiene información sobre la versión de OpenCL soportada por la tarjeta de vídeo. int OpenCLSupport() const Valor devuelto El valor devuelto tiene esta forma: 0x00010002 = "1.2". El 0 significa que OpenCL no está soportado. Nota Para obtener la versión de OpenCL se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_OPENCL_SUPPORT). IsX64 DiskSpace