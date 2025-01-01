DocumentaciónSecciones
Obtiene información sobre la versión de OpenCL soportada por la tarjeta de vídeo.

int  OpenCLSupport() const 

Valor devuelto

El valor devuelto tiene esta forma: 0x00010002 = "1.2". El 0 significa que OpenCL no está soportado.

Nota

Para obtener la versión de OpenCL se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_OPENCL_SUPPORT).