OpenCLSupport

Obtiene información sobre la versión de OpenCL soportada por la tarjeta de vídeo.

int OpenCLSupport() const

Valor devuelto

El valor devuelto tiene esta forma: 0x00010002 = "1.2". El 0 significa que OpenCL no está soportado.

Nota

Para obtener la versión de OpenCL se utiliza la función TerminalInfoInteger() (propiedad TERMINAL_OPENCL_SUPPORT).