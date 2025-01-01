Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCTerminalInfoPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Path Obtiene la carpeta del terminal cliente. string Path() const Valor devuelto La carpeta del terminal cliente. Nota Para obtener la carpeta del terminal cliente se utiliza la función TerminalInfoString() (propiedad TERMINAL_PATH). Company DataPath