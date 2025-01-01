DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfo 

CPositionInfo

La clase CPositionInfo facilita el acceso a las propiedades de la posición abierta.

Descripción

La clase CPositionInfo proporciona acceso a las propiedades de la posición abierta.

Declaración

   class CPositionInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\PositionInfo.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CPositionInfo

Métodos de la clase por grupos

Acceso a las propiedades de tipo entero

 

Time

Obtiene la hora de apertura de la posición

TimeMsc

Recibe la hora de apertura de la posición, en milisegundos desde el 01-01-1970

TimeUpdate

Recibe la hora de cambio de la posición, en segundos desde el 01-01-1970

TimeUpdateMsc

Recibe la hora de cambio de la posición, en milisegundos desde el 01-01-1970

PositionType

Obtiene el tipo de posición

TypeDescription

Obtiene el tipo de posición en formato string

Magic

Obtiene el ID del experto que abre la posición

Identificador

Obtiene el ID de la posición

Acceso a las propiedades de tipo double

 

Volume

Obtiene el volumen de la posición

PriceOpen

Obtiene el precio de apertura de la posición

StopLoss

Obtiene el precio de Stop Loss de la posición

TakeProfit

Obtiene el precio de Take Profit de la posición

PriceCurrent

Obtiene el precio actual por símbolo de la posición

Commission

Obtiene la cantidad de comisión por posición

Swap

Obtiene la cantidad de swap por posición

Profit

Obtiene el beneficio actual por posición

Acceso a las propiedades de texto

 

Symbol

Obtiene el nombre del símbolo de la posición

Comment

Obtiene el comentario de la posición

Acceso a las funciones del API de MQL5

 

InfoInteger

Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada

InfoDouble

Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada

InfoString

Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada

Selección

 

Select

Selecciona la posición

SelectByIndex

Selecciona la posición por índice

SelectByMagic

Selects a position with the specified symbol name and magic number

SelectByTicket

Selects the position by ticket

State

 

StoreState

Guarda los parámetros de la posición

CheckState

Comprueba los parámetros actuales con los parámetros guardados

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare