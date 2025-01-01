- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
CPositionInfo
La clase CPositionInfo facilita el acceso a las propiedades de la posición abierta.
Descripción
La clase CPositionInfo proporciona acceso a las propiedades de la posición abierta.
Declaración
|
class CPositionInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CPositionInfo
Métodos de la clase por grupos
|
Acceso a las propiedades de tipo entero
|
|
Obtiene la hora de apertura de la posición
|
Recibe la hora de apertura de la posición, en milisegundos desde el 01-01-1970
|
Recibe la hora de cambio de la posición, en segundos desde el 01-01-1970
|
Recibe la hora de cambio de la posición, en milisegundos desde el 01-01-1970
|
Obtiene el tipo de posición
|
Obtiene el tipo de posición en formato string
|
Obtiene el ID del experto que abre la posición
|
Obtiene el ID de la posición
|
Acceso a las propiedades de tipo double
|
|
Obtiene el volumen de la posición
|
Obtiene el precio de apertura de la posición
|
Obtiene el precio de Stop Loss de la posición
|
Obtiene el precio de Take Profit de la posición
|
Obtiene el precio actual por símbolo de la posición
|
Obtiene la cantidad de comisión por posición
|
Obtiene la cantidad de swap por posición
|
Obtiene el beneficio actual por posición
|
Acceso a las propiedades de texto
|
|
Obtiene el nombre del símbolo de la posición
|
Obtiene el comentario de la posición
|
Acceso a las funciones del API de MQL5
|
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada
|
Selección
|
|
Selecciona la posición
|
Selecciona la posición por índice
|
Selects a position with the specified symbol name and magic number
|
Selects the position by ticket
|
State
|
|
Guarda los parámetros de la posición
|
Comprueba los parámetros actuales con los parámetros guardados