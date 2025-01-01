CPositionInfo

La clase CPositionInfo facilita el acceso a las propiedades de la posición abierta.

Descripción

Declaración

class CPositionInfo : public CObject

Título

#include <Trade\PositionInfo.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CPositionInfo

Métodos de la clase por grupos

Acceso a las propiedades de tipo entero Time Obtiene la hora de apertura de la posición TimeMsc Recibe la hora de apertura de la posición, en milisegundos desde el 01-01-1970 TimeUpdate Recibe la hora de cambio de la posición, en segundos desde el 01-01-1970 TimeUpdateMsc Recibe la hora de cambio de la posición, en milisegundos desde el 01-01-1970 PositionType Obtiene el tipo de posición TypeDescription Obtiene el tipo de posición en formato string Magic Obtiene el ID del experto que abre la posición Identificador Obtiene el ID de la posición Acceso a las propiedades de tipo double Volume Obtiene el volumen de la posición PriceOpen Obtiene el precio de apertura de la posición StopLoss Obtiene el precio de Stop Loss de la posición TakeProfit Obtiene el precio de Take Profit de la posición PriceCurrent Obtiene el precio actual por símbolo de la posición Commission Obtiene la cantidad de comisión por posición Swap Obtiene la cantidad de swap por posición Profit Obtiene el beneficio actual por posición Acceso a las propiedades de texto Symbol Obtiene el nombre del símbolo de la posición Comment Obtiene el comentario de la posición Acceso a las funciones del API de MQL5 InfoInteger Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada InfoDouble Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada InfoString Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada Selección Select Selecciona la posición SelectByIndex Selecciona la posición por índice SelectByMagic Selects a position with the specified symbol name and magic number SelectByTicket Selects the position by ticket State StoreState Guarda los parámetros de la posición CheckState Comprueba los parámetros actuales con los parámetros guardados