Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoTimeUpdate TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState TimeUpdate Recibe la hora de cambio de la posición en segundos desde el 01-01-1970. datetime TimeUpdate() const Valor devuelto Hora de cambio de la posición en segundos desde el 01-01-1970. Nota La posición se tiene que seleccionar previamente con los métodos Select (por símbolo) o SelectByIndex (por índice). TimeMsc TimeUpdateMsc