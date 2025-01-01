DocumentaciónSecciones
TimeUpdate

Recibe la hora de cambio de la posición en segundos desde el 01-01-1970.

datetime  TimeUpdate() const

Valor devuelto

Hora de cambio de la posición en segundos desde el 01-01-1970.

Nota

La posición se tiene que seleccionar previamente con los métodos Select (por símbolo) o SelectByIndex (por índice).