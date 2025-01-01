DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoProfit 

Profit

Obtiene el beneficio actual de la posición.

double  Profit() const

Valor devuelto

Beneficio actual de la posición (en la divisa del depósito).

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).