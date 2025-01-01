Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoProfit TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Profit Obtiene el beneficio actual de la posición. double Profit() const Valor devuelto Beneficio actual de la posición (en la divisa del depósito). Nota La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). Swap Symbol