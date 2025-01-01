CPositionInfo

설명

CPositionInfo 클래스는 오픈 포지션 속성에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.

선언

class CPositionInfo : public CObject

제목

#include <Trade\PositionInfo.mqh>

상속 계층 CObject CPositionInfo

그룹별 클래스 메서드

정수 유형 속성에 대한 액세스 Time 포지션 오프닝 시간 가져오기 TimeMsc 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후 포지션 오프닝 TimeUpdate 수신: 1970년 1월 1일 이후 포지션 변경 시간(초) TimeUpdateMsc 수신: 1970년 1월 1일 이후 포지션 변경 시간(밀리초) PositionType 포지션 유형 가져오기 TypeDescription 문자열로 포지션 유형 가져오기 Magic 오픈된 포지션의 엑스퍼트 ID 가져오기 식별자 포지션 ID 가져오기 double 유형 속성에 액세스 Volume 포지션 볼륨 가져오기 PriceOpen 포지션 오프닝 가격 가져오기 StopLoss 포지션의 손절매 가격 가져오기 TakeProfit 포지션의 차익 실핸 가져오기 PriceCurrent 포지션 기호별 현재 가격 가져오기 Commission 포지션별 커미션 금액 가져오기 Swap 포지션별 스왑 금액 가져오기 Profit 포지션별 경상 이익 금액 가져오기 텍스트 설정에 액세스 Symbol 포지션 기호의 이름 가져오기 Comment 포지션의 설명 가져오기 MQL5 API 기능에 액세스 InfoInteger 지정된 정수 유형 속성 값 가져오기 InfoDouble 지정된 double 유형 속성 값 가져오기 InfoString 지정된 string 유형 속성 값 가져오기 선택 Select 포지션 선택하기 SelectByIndex 인덱스별 포지션 선택하기 SelectByMagic 지정된 기호 이름 및 매직 넘버를 가진 포지션 선택하기 SelectByTicket 티켓별 포지션 선택하기 State StoreState 포지션 매개변수 저장하기 CheckState 저장된 매개변수와 현재 매개별수를 확인하기