CPositionInfo

CPositionInfo는 오픈 포지션 속성에 쉽게 액세스할 수 있는 클래스입니다.

설명

CPositionInfo 클래스는 오픈 포지션 속성에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.

선언

   class CPositionInfo : public CObject

제목

   #include <Trade\PositionInfo.mqh>

상속 계층

  CObject

      CPositionInfo

그룹별 클래스 메서드

정수 유형 속성에 대한 액세스

 

Time

포지션 오프닝 시간 가져오기

TimeMsc

시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후 포지션 오프닝

TimeUpdate

수신: 1970년 1월 1일 이후 포지션 변경 시간(초)

TimeUpdateMsc

수신: 1970년 1월 1일 이후 포지션 변경 시간(밀리초)

PositionType

포지션 유형 가져오기

TypeDescription

문자열로 포지션 유형 가져오기

Magic

오픈된 포지션의 엑스퍼트 ID 가져오기

식별자

포지션 ID 가져오기

double 유형 속성에 액세스

 

Volume

포지션 볼륨 가져오기

PriceOpen

포지션 오프닝 가격 가져오기

StopLoss

포지션의 손절매 가격 가져오기

TakeProfit

포지션의 차익 실핸 가져오기

PriceCurrent

포지션 기호별 현재 가격 가져오기

Commission

포지션별 커미션 금액 가져오기

Swap

포지션별 스왑 금액 가져오기

Profit

포지션별 경상 이익 금액 가져오기

텍스트 설정에 액세스

 

Symbol

포지션 기호의 이름 가져오기

Comment

포지션의 설명 가져오기

MQL5 API 기능에 액세스

 

InfoInteger

지정된 정수 유형 속성 값 가져오기

InfoDouble

지정된 double 유형 속성 값 가져오기

InfoString

지정된 string 유형 속성 값 가져오기

선택

 

Select

포지션 선택하기

SelectByIndex

인덱스별 포지션 선택하기

SelectByMagic

지정된 기호 이름 및 매직 넘버를 가진 포지션 선택하기

SelectByTicket

티켓별 포지션 선택하기

State

 

StoreState

포지션 매개변수 저장하기

CheckState

저장된 매개변수와 현재 매개별수를 확인하기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare