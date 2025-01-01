MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCPositionInfo
- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
CPositionInfo
CPositionInfo는 오픈 포지션 속성에 쉽게 액세스할 수 있는 클래스입니다.
설명
CPositionInfo 클래스는 오픈 포지션 속성에 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
선언
|
class CPositionInfo : public CObject
제목
|
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
|
상속 계층
CPositionInfo
그룹별 클래스 메서드
|
정수 유형 속성에 대한 액세스
|
|
포지션 오프닝 시간 가져오기
|
시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후 포지션 오프닝
|
수신: 1970년 1월 1일 이후 포지션 변경 시간(초)
|
수신: 1970년 1월 1일 이후 포지션 변경 시간(밀리초)
|
포지션 유형 가져오기
|
문자열로 포지션 유형 가져오기
|
오픈된 포지션의 엑스퍼트 ID 가져오기
|
포지션 ID 가져오기
|
double 유형 속성에 액세스
|
|
포지션 볼륨 가져오기
|
포지션 오프닝 가격 가져오기
|
포지션의 손절매 가격 가져오기
|
포지션의 차익 실핸 가져오기
|
포지션 기호별 현재 가격 가져오기
|
포지션별 커미션 금액 가져오기
|
포지션별 스왑 금액 가져오기
|
포지션별 경상 이익 금액 가져오기
|
텍스트 설정에 액세스
|
|
포지션 기호의 이름 가져오기
|
포지션의 설명 가져오기
|
MQL5 API 기능에 액세스
|
|
지정된 정수 유형 속성 값 가져오기
|
지정된 double 유형 속성 값 가져오기
|
지정된 string 유형 속성 값 가져오기
|
선택
|
|
포지션 선택하기
|
인덱스별 포지션 선택하기
|
지정된 기호 이름 및 매직 넘버를 가진 포지션 선택하기
|
티켓별 포지션 선택하기
|
State
|
|
포지션 매개변수 저장하기
|
저장된 매개변수와 현재 매개별수를 확인하기