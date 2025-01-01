- Time
SelectByMagic
Elige una posición según el nombre del instrumento y el número mágico para trabajar posteriormente con ella.
bool SelectByMagic(
Parámetros
symbol
[in] Nombre del instrumento.
magic
[in] Número mágico de la posición.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, o false, si no se ha elegido una posición.