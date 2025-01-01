DocumentaciónSecciones
SelectByMagic

Elige una posición según el nombre del instrumento y el número mágico para trabajar posteriormente con ella.

bool  SelectByMagic(
   const string  symbol// nombre del instrumento
   const ulong   magic   // número mágico
   );

Parámetros

symbol

[in]  Nombre del instrumento.

magic

[in]  Número mágico de la posición.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, o false, si no se ha elegido una posición.