Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoTime TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Time Obtiene la hora de apertura de la posición. datetime Time() const Valor devuelto Hora de apertura de la posición. Nota La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). CPositionInfo TimeMsc