Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoTime 

Time

Obtiene la hora de apertura de la posición.

datetime  Time() const

Valor devuelto

Hora de apertura de la posición.

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).