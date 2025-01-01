DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoTakeProfit 

TakeProfit

Obtiene el precio de Take Profit de la posición.

double  TakeProfit() const

Valor devuelto

Precio de Take Profit de la posición.

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).