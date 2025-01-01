Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoTakeProfit TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState TakeProfit Obtiene el precio de Take Profit de la posición. double TakeProfit() const Valor devuelto Precio de Take Profit de la posición. Nota La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). StopLoss PriceCurrent