Klasse CPositionInfo

CPositionInfo ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der offenen Marktposition.

Beschreibung

CPositionInfo den Zugriff auf die Eigenschaften der offenen Marktposition.

Deklaration

class CPositionInfo : public CObject

Kopf

#include <Trade\PositionInfo.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CPositionInfo

Gruppen der Klassenmethode

Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften Time Erhält die Eröffnungszeit einer Position TimeMsc Erhält Eröffnungszeit der Position in Millisekunden seit 01.01.1970 TimeUpdate Erhält die Zeit der Positionsänderung in Sekunden seit 01.01.1970 TimeUpdateMsc Erhält die Zeit der Positionsänderung in Millisekunden seit 01.01.1970 PositionType Erhält den Typ der Position TypeDescription Erhält den Typ der Position als String Magic Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der die Position eröffnet hat Identifier Erhält die ID der Position Zugriff auf double-Eigenschaften Volume Erhält das Volumen der Position PriceOpen Erhält den Eröffnungspreis einer Position StopLoss Erhält den Preis von Stop Loss einer Position TakeProfit Erhält den Preis von Take Profit einer Position PriceCurrent Erhält den aktuellen Preis des Symbols der Position Commission Erhält die Größe der Kommission der Position Swap Erhält die Größe der Swap der Position Profit Erhält den Wert des aktuellen Profits der Position Zugriff auf die Texteigenschaften Symbol Erhält den Namen des Symbols der Position Comment Erhält den Kommentar der Position Zugriff auf Funktionen API MQL5 InfoInteger Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft InfoDouble Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft InfoString Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft Auswahl Select Wählt die Position aus SelectByIndex Wählt eine Position nach den Index aus SelectByMagic Wählt eine Position nach dem Symbolnamen und der Magic Number für die weitere Arbeit aus SelectByTicket Wählt eine Position nach dem Ticket Zustand StoreState Speichert die Parameter der Position CheckState Vergleicht die aktuellen Einstellungen mit gespeicherten