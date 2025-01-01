DokumentationKategorien
Klasse CPositionInfo

CPositionInfo ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der offenen Marktposition.

Beschreibung

CPositionInfo den Zugriff auf die Eigenschaften der offenen Marktposition.

Deklaration

   class CPositionInfo : public CObject

Kopf

   #include <Trade\PositionInfo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CPositionInfo

Gruppen der Klassenmethode

Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften

 

Time

Erhält die Eröffnungszeit einer Position

TimeMsc

Erhält Eröffnungszeit der Position in Millisekunden seit 01.01.1970

TimeUpdate

Erhält die Zeit der Positionsänderung in Sekunden seit 01.01.1970

TimeUpdateMsc

Erhält die Zeit der Positionsänderung in Millisekunden seit 01.01.1970

PositionType

Erhält den Typ der Position

TypeDescription

Erhält den Typ der Position als String

Magic

Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der die Position eröffnet hat

Identifier

Erhält die ID der Position

Zugriff auf double-Eigenschaften

 

Volume

Erhält das Volumen der Position

PriceOpen

Erhält den Eröffnungspreis einer Position

StopLoss

Erhält den Preis von Stop Loss einer Position

TakeProfit

Erhält den Preis von Take Profit einer Position

PriceCurrent

Erhält den aktuellen Preis des Symbols der Position

Commission

Erhält die Größe der Kommission der Position

Swap

Erhält die Größe der Swap der Position

Profit

Erhält den Wert des aktuellen Profits der Position

Zugriff auf die Texteigenschaften

 

Symbol

Erhält den Namen des Symbols der Position

Comment

Erhält den Kommentar der Position

Zugriff auf Funktionen API MQL5

 

InfoInteger

Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft

InfoDouble

Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft

InfoString

Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft

Auswahl

 

Select

Wählt die Position aus

SelectByIndex

Wählt eine Position nach den Index aus

SelectByMagic

Wählt eine Position nach dem Symbolnamen und der Magic Number für die weitere Arbeit aus

SelectByTicket

Wählt eine Position nach dem Ticket

Zustand

 

StoreState

Speichert die Parameter der Position

CheckState

Vergleicht die aktuellen Einstellungen mit gespeicherten

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare