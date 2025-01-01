- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
Klasse CPositionInfo
CPositionInfo ist eine Klasse für vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der offenen Marktposition.
Beschreibung
CPositionInfo den Zugriff auf die Eigenschaften der offenen Marktposition.
Deklaration
|
class CPositionInfo : public CObject
Kopf
|
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CPositionInfo
Gruppen der Klassenmethode
|
Zugriff auf die ganzzahligen Eigenschaften
|
|
Erhält die Eröffnungszeit einer Position
|
Erhält Eröffnungszeit der Position in Millisekunden seit 01.01.1970
|
Erhält die Zeit der Positionsänderung in Sekunden seit 01.01.1970
|
Erhält die Zeit der Positionsänderung in Millisekunden seit 01.01.1970
|
Erhält den Typ der Position
|
Erhält den Typ der Position als String
|
Erhält die Identifikator des Expert Advisors, der die Position eröffnet hat
|
Erhält die ID der Position
|
Zugriff auf double-Eigenschaften
|
|
Erhält das Volumen der Position
|
Erhält den Eröffnungspreis einer Position
|
Erhält den Preis von Stop Loss einer Position
|
Erhält den Preis von Take Profit einer Position
|
Erhält den aktuellen Preis des Symbols der Position
|
Erhält die Größe der Kommission der Position
|
Erhält die Größe der Swap der Position
|
Erhält den Wert des aktuellen Profits der Position
|
Zugriff auf die Texteigenschaften
|
|
Erhält den Namen des Symbols der Position
|
Erhält den Kommentar der Position
|
Zugriff auf Funktionen API MQL5
|
|
Erhält den Wert der angegebenen Integer-Eigenschaft
|
Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft
|
Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft
|
Auswahl
|
|
Wählt die Position aus
|
Wählt eine Position nach den Index aus
|
Wählt eine Position nach dem Symbolnamen und der Magic Number für die weitere Arbeit aus
|
Wählt eine Position nach dem Ticket
|
Zustand
|
|
Speichert die Parameter der Position
|
Vergleicht die aktuellen Einstellungen mit gespeicherten