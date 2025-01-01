DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCPositionInfo 

CPositionInfo

CPositionInfo è una classe per il facile accesso alle proprietà della posizione aperta.

Descrizione

La Classe CPositionInfo offre un facile accesso alle proprietà della posizione aperta.

Dichiarazione

   class CPositionInfo : public CObject

Titolo

   #include <Trade\PositionInfo.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CPositionInfo

I metodi di classe per gruppi

L'accesso alla proprietà di tipo integer

 

Time

Ottiene l'orario di apertura della posizione

TimeMsc

Riceve l'orario di apertura della posizione in millisecondi dal 01.01.1970

TimeUpdate

Riceve l'orario di cambiamento della posizione in secondi dal 01.01.1970

TimeUpdateMsc

Riceve l'orario di cambiamento della posizione in millisecondi dal 01.01.1970

PositionType

Ottiene il tipo di posizione

TypeDescription

Ottiene il tipo di posizione come stringa

Magic

Ottiene l'ID dell'expert, che ha aperto la posizione

Identifier

Ottiene l'ID della posizione

L'accesso alla proprietà di tipo double

 

Volume

Ottiene il volume della posizione

PriceOpen

Ottiene il prezzo di apertura della posizione

StopLoss

Ottiene il prezzo di Stop Loss della posizione

TakeProfit

Ottiene il prezzo di Take Profit della posizione

PriceCurrent

Ottiene il prezzo corrente dal simbolo della posizione

Commission

Ottiene l'importo della commissione dalla posizione

Swap

Ottiene la quantità di swap dalla posizione

Profit

Ottiene la quantità di profitto corrente dalla posizione

L'accesso alla proprietà testuali

 

Symbol

Ottiene il nome del simbolo dalla posizione

Comment

Ottiene il commento della posizione

L'accesso alle funzioni API MQL5

 

InfoInteger

Ottiene il valore della proprietà di tipo integer specificata

InfoDouble

Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata

InfoString

Ottiene il valore della proprietà di tipo stringa specificata

Selezione

 

Select

Seleziona la posizione

SelectByIndex

Seleziona la posizione in base all'indice

SelectByMagic

Seleziona una posizione con il nome del simbolo e numero magico specificati

SelectByTicket

Seleziona la posizione da ticket

State

 

StoreState

Salva i parametri della posizione

CheckState

Controlla i parametri correnti rispetto ai parametri salvati

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare