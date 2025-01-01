- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
CPositionInfo
CPositionInfo è una classe per il facile accesso alle proprietà della posizione aperta.
Descrizione
La Classe CPositionInfo offre un facile accesso alle proprietà della posizione aperta.
Dichiarazione
|
class CPositionInfo : public CObject
Titolo
|
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CPositionInfo
I metodi di classe per gruppi
|
L'accesso alla proprietà di tipo integer
|
|
Ottiene l'orario di apertura della posizione
|
Riceve l'orario di apertura della posizione in millisecondi dal 01.01.1970
|
Riceve l'orario di cambiamento della posizione in secondi dal 01.01.1970
|
Riceve l'orario di cambiamento della posizione in millisecondi dal 01.01.1970
|
Ottiene il tipo di posizione
|
Ottiene il tipo di posizione come stringa
|
Ottiene l'ID dell'expert, che ha aperto la posizione
|
Ottiene l'ID della posizione
|
L'accesso alla proprietà di tipo double
|
|
Ottiene il volume della posizione
|
Ottiene il prezzo di apertura della posizione
|
Ottiene il prezzo di Stop Loss della posizione
|
Ottiene il prezzo di Take Profit della posizione
|
Ottiene il prezzo corrente dal simbolo della posizione
|
Ottiene l'importo della commissione dalla posizione
|
Ottiene la quantità di swap dalla posizione
|
Ottiene la quantità di profitto corrente dalla posizione
|
L'accesso alla proprietà testuali
|
|
Ottiene il nome del simbolo dalla posizione
|
Ottiene il commento della posizione
|
L'accesso alle funzioni API MQL5
|
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo integer specificata
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo stringa specificata
|
Selezione
|
|
Seleziona la posizione
|
Seleziona la posizione in base all'indice
|
Seleziona una posizione con il nome del simbolo e numero magico specificati
|
Seleziona la posizione da ticket
|
State
|
|
Salva i parametri della posizione
|
Controlla i parametri correnti rispetto ai parametri salvati