Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoSelectByTicket 

SelectByTicket

Elige una posición según el ticket para trabajar posteriormente con ella.

bool  SelectByTicket(
   ulong  ticket      // ticket de la posición
   )

Parámetros

ticket

[in]  Ticket de la posición.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de éxito, o false, si no se ha elegido una posición.