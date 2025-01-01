Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoSelectByTicket TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState SelectByTicket Elige una posición según el ticket para trabajar posteriormente con ella. bool SelectByTicket( ulong ticket // ticket de la posición ) Parámetros ticket [in] Ticket de la posición. Valor devuelto Devuelve true en caso de éxito, o false, si no se ha elegido una posición. SelectByMagic StoreState