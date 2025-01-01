DokümantasyonBölümler
MQL5 Referansı
CPositionInfo 

CPositionInfo

CPositionInfo, açık durumdaki pozisyonların özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiş bir sınıftır.

Açıklama

CPositionInfo sınıfı, açık durumdaki pozisyonların özelliklerine kolay erişim sağlar.

Bildirim

   class CPositionInfo : public CObject

Başlık

   #include <Trade\PositionInfo.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CPositionInfo

Gruplarına göre sınıf yöntemleri

Tamsayı tipli özelliklere erişim için

 

Time

Pozisyon açılış zamanını alır

TimeMsc

Pozisyon açılış zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır

TimeUpdate

Pozisyon değişimi zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren saniyeler cinsinden alır

TimeUpdateMsc

Pozisyon değişimi zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır

PositionType

Pozisyon tipini alır.

TypeDescription

Pozisyon tipini dizgi biçiminde alır

Magic

Pozisyonu açan Uzmanın tanımlayıcısını alır

Tanıtıcı

Pozisyonun tanımlayıcısını alır

double tipli özelliklere erişim

 

Volume

Pozisyonun hacim değerini alır

PriceOpen

Pozisyonun açılış fiyatını alır

StopLoss

Pozisyonun Zarar Durdur fiyatını alır

TakeProfit

Pozisyonun Kar Al fiyatını alır

PriceCurrent

Pozisyon sembolünün mevcut fiyatını alır

Commission

Pozisyona konu olan komisyon miktarını alır

Swap

Pozisyona konu olan swap değerini alır

Profit

Pozisyonun mevcut kar miktarını alır

Metin özelliklerine erişim

 

Symbol

Pozisyonda kullanılan sembolün ismini alır

Comment

Pozisyon yorumunu alır

MQL5 API fonksiyonlarına erişim

 

InfoInteger

Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır

InfoDouble

Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır

InfoString

Belirtilen dizgi tipli özelliğin değerini alır.

Seçim

 

Select

Pozisyonu seçer

SelectByIndex

Pozisyonu indis kullanarak seçer

SelectByMagic

Belirtilen sembol ismine ve tanıtıcı değere (magic number) göre bir pozisyon seçer

SelectByTicket

Pozisyonu fiş değerine göre seçer

Durum

 

StoreState

Pozisyon parametrelerini kaydeder

CheckState

Mevcut parametreleri kaydedilen parametrelerle karşılaştırır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare