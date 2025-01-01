- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
CPositionInfo
CPositionInfo, açık durumdaki pozisyonların özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiş bir sınıftır.
Açıklama
CPositionInfo sınıfı, açık durumdaki pozisyonların özelliklerine kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CPositionInfo : public CObject
Başlık
|
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CPositionInfo
Gruplarına göre sınıf yöntemleri
|
Tamsayı tipli özelliklere erişim için
|
|
Pozisyon açılış zamanını alır
|
Pozisyon açılış zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır
|
Pozisyon değişimi zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren saniyeler cinsinden alır
|
Pozisyon değişimi zamanını 01.01.1970 tarihinden itibaren milisaniyeler cinsinden alır
|
Pozisyon tipini alır.
|
Pozisyon tipini dizgi biçiminde alır
|
Pozisyonu açan Uzmanın tanımlayıcısını alır
|
Pozisyonun tanımlayıcısını alır
|
double tipli özelliklere erişim
|
|
Pozisyonun hacim değerini alır
|
Pozisyonun açılış fiyatını alır
|
Pozisyonun Zarar Durdur fiyatını alır
|
Pozisyonun Kar Al fiyatını alır
|
Pozisyon sembolünün mevcut fiyatını alır
|
Pozisyona konu olan komisyon miktarını alır
|
Pozisyona konu olan swap değerini alır
|
Pozisyonun mevcut kar miktarını alır
|
Metin özelliklerine erişim
|
|
Pozisyonda kullanılan sembolün ismini alır
|
Pozisyon yorumunu alır
|
MQL5 API fonksiyonlarına erişim
|
|
Belirtilen tamsayı tipli özelliğin değerini alır
|
Belirtilen double tipli özelliğin değerini alır
|
Belirtilen dizgi tipli özelliğin değerini alır.
|
Seçim
|
|
Pozisyonu seçer
|
Pozisyonu indis kullanarak seçer
|
Belirtilen sembol ismine ve tanıtıcı değere (magic number) göre bir pozisyon seçer
|
Pozisyonu fiş değerine göre seçer
|
Durum
|
|
Pozisyon parametrelerini kaydeder
|
Mevcut parametreleri kaydedilen parametrelerle karşılaştırır