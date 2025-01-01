CPositionInfo

CPositionInfo はオープンポジションのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CPositionInfo クラスはオープンポジションプロパティへの容易化したアクセスを提供します。

宣言

class CPositionInfo : public CObject

タイトル

#include <Trade\PositionInfo.mqh>

継承階層 CObject CPositionInfo

グループ分けされたクラスメソッド

整数型プロパティへのアクセス Time 注文が出された時刻を取得します。 TimeMsc 01.01.1970 からから経過したミリ秒数で表された注文が出された時刻を受け取ります。 TimeUpdate 01.01.1970 から経過した秒数で表されたポジション変更の時刻を受け取ります。 TimeUpdateMsc 01.01.1970 からから経過したミリ秒数で表されたポジション変更の時刻を受け取ります。 PositionType ポジションの種類を取得します。 TypeDescription ポジションの種類を文字列として取得します。 Magic 注文を出したエキスパートアドバイザーの識別子を取得します。 Identifier ポジションの識別子を取得します。 double 型プロパティへのアクセス Volume ポジションのボリュームを取得します。 PriceOpen ポジション価格を取得します。 StopLoss ポジションの決済逆指値を取得します。 TakeProfit ポジションの決済指値を取得します。 PriceCurrent ポジションシンボルの現価格を取得します。 Commission ポジションの手数料を取得します。 Swap ポジションのスワップを取得します。 Profit ポジションの現在利益を取得します。 テキストプロパティへのアクセス Symbol ポジション銘柄名を取得します。 Comment ポジションコメントを取得します。 MQL5 API 関数へのアクセス InfoInteger 指定された整数型プロパティの値を取得します。 InfoDouble 指定された double 型プロパティの値を取得します。 InfoString 指定された string 型プロパティの値を取得します。 Selection Select ポジションを選択します。 SelectByIndex ポジションをインデックスによって選択します。 SelectByMagic 商品名と今後の作業のマジックナンバーでポジションを選択します。 SelectByTicket チケットでポジションを選択します。 State StoreState ポジションパラメータを保存します。 CheckState 現在のパラメータを保存されたパラメータに対してチェックします。