CPositionInfo 

CPositionInfo

CPositionInfo はオープンポジションのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CPositionInfo クラスはオープンポジションプロパティへの容易化したアクセスを提供します。

宣言

  class CPositionInfo : public CObject

タイトル

  #include <Trade\PositionInfo.mqh>

継承階層

  CObject

      CPositionInfo

グループ分けされたクラスメソッド

整数型プロパティへのアクセス

 

Time

注文が出された時刻を取得します。

TimeMsc

01.01.1970 からから経過したミリ秒数で表された注文が出された時刻を受け取ります。

TimeUpdate

01.01.1970 から経過した秒数で表されたポジション変更の時刻を受け取ります。

TimeUpdateMsc

01.01.1970 からから経過したミリ秒数で表されたポジション変更の時刻を受け取ります。

PositionType

ポジションの種類を取得します。

TypeDescription

ポジションの種類を文字列として取得します。

Magic

注文を出したエキスパートアドバイザーの識別子を取得します。

Identifier

ポジションの識別子を取得します。

double 型プロパティへのアクセス

 

Volume

ポジションのボリュームを取得します。

PriceOpen

ポジション価格を取得します。

StopLoss

ポジションの決済逆指値を取得します。

TakeProfit

ポジションの決済指値を取得します。

PriceCurrent

ポジションシンボルの現価格を取得します。

Commission

ポジションの手数料を取得します。

Swap

ポジションのスワップを取得します。

Profit

ポジションの現在利益を取得します。

テキストプロパティへのアクセス

 

Symbol

ポジション銘柄名を取得します。

Comment

ポジションコメントを取得します。

MQL5 API 関数へのアクセス

 

InfoInteger

指定された整数型プロパティの値を取得します。

InfoDouble

指定された double 型プロパティの値を取得します。

InfoString

指定された string 型プロパティの値を取得します。

Selection

 

Select

ポジションを選択します。

SelectByIndex

ポジションをインデックスによって選択します。

SelectByMagic

商品名と今後の作業のマジックナンバーでポジションを選択します。

SelectByTicket

チケットでポジションを選択します。

State

 

StoreState

ポジションパラメータを保存します。

CheckState

現在のパラメータを保存されたパラメータに対してチェックします。

クラスから継承されたメソッド CObject

