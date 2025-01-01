- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
CPositionInfo
CPositionInfo はオープンポジションのプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CPositionInfo クラスはオープンポジションプロパティへの容易化したアクセスを提供します。
宣言
|
class CPositionInfo : public CObject
タイトル
|
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
|
継承階層
CPositionInfo
グループ分けされたクラスメソッド
|
整数型プロパティへのアクセス
|
|
注文が出された時刻を取得します。
|
01.01.1970 からから経過したミリ秒数で表された注文が出された時刻を受け取ります。
|
01.01.1970 から経過した秒数で表されたポジション変更の時刻を受け取ります。
|
01.01.1970 からから経過したミリ秒数で表されたポジション変更の時刻を受け取ります。
|
ポジションの種類を取得します。
|
ポジションの種類を文字列として取得します。
|
注文を出したエキスパートアドバイザーの識別子を取得します。
|
ポジションの識別子を取得します。
|
double 型プロパティへのアクセス
|
|
ポジションのボリュームを取得します。
|
ポジション価格を取得します。
|
ポジションの決済逆指値を取得します。
|
ポジションの決済指値を取得します。
|
ポジションシンボルの現価格を取得します。
|
ポジションの手数料を取得します。
|
ポジションのスワップを取得します。
|
ポジションの現在利益を取得します。
|
テキストプロパティへのアクセス
|
|
ポジション銘柄名を取得します。
|
ポジションコメントを取得します。
|
MQL5 API 関数へのアクセス
|
|
指定された整数型プロパティの値を取得します。
|
指定された double 型プロパティの値を取得します。
|
指定された string 型プロパティの値を取得します。
|
Selection
|
|
ポジションを選択します。
|
ポジションをインデックスによって選択します。
|
商品名と今後の作業のマジックナンバーでポジションを選択します。
|
チケットでポジションを選択します。
|
State
|
|
ポジションパラメータを保存します。
|
現在のパラメータを保存されたパラメータに対してチェックします。