Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoSelectByIndex 

SelectByIndex

Selecciona la orden por índice, para acceder a sus propiedades.

bool  SelectByIndex(
   int  index   // índice del orden
   )

Valor devuelto

true — si se ejecuta correctamente, false — si la orden no se puede seleccionar.