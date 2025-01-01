DocumentaciónSecciones
Obtiene el nombre del símbolo de la posición.

string  Symbol() const

Valor devuelto

Nombre del símbolo de la posición.

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).