Manual de referencia de MQL5 / Biblioteca estándar / Clases de comercio / CPositionInfo / Symbol

Symbol

Obtiene el nombre del símbolo de la posición.

string Symbol() const

Valor devuelto

Nombre del símbolo de la posición.

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).