Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoCheckState TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState CheckState Comprueba los parámetros actuales con los parámetros guardados. bool CheckState() Valor devuelto true - si los parámetros de la posición cambian desde la última llamada al método StoreState() , en caso contrario - false. StoreState CDealInfo