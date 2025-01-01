DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoPriceOpen 

PriceOpen

Obtiene el precio de apertura de la posición.

double  PriceOpen() const

Valor devuelto

Precio de apertura de la posición.

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).