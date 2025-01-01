Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoPriceOpen TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState PriceOpen Obtiene el precio de apertura de la posición. double PriceOpen() const Valor devuelto Precio de apertura de la posición. Nota La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). Volume StopLoss