Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoSwap TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Swap Obtiene la cantidad de swap de la posición. double Swap() const Valor devuelto Cantidad de swap de la posición (en la divisa del depósito). Nota La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). Commission Profit