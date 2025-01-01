DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoSwap 

Swap

Obtiene la cantidad de swap de la posición.

double  Swap() const

Valor devuelto

Cantidad de swap de la posición (en la divisa del depósito).

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).