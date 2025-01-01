Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoPositionType TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState PositionType Obtiene el tipo de la posición. ENUM_POSITION_TYPE PositionType() const Valor devuelto Tipo de posición (valor de la enumeración ENUM_POSITION_TYPE). Nota La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). TimeUpdateMsc TypeDescription