Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoPositionType 

PositionType

Obtiene el tipo de la posición.

ENUM_POSITION_TYPE  PositionType() const

Valor devuelto

Tipo de posición (valor de la enumeración ENUM_POSITION_TYPE).

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).