- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
CPositionInfo
La classe CPositionInfo permet d'accéder aux propriétés des positions ouvertes.
Description
La classe CPositionInfo permet d'accéder aux propriétés des positions ouvertes.
Déclaration
class CPositionInfo : public CObject
Titre
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CPositionInfo
Méthodes de classe par groupes
Accès aux propriétés de type integer
Retourne l'heure de placement de l'ordre
Retourne l'heure de placement de la position en millisecondes depuis le 01/01/1970
Retourne l'heure de changement de la position en secondes depuis le 01/01/1970
Retourne l'heure de changement de la position en millisecondes depuis le 01/01/1970
Retourne le type de la position
Retourne le type de la position sous forme d'une chaîne de caractères
Retourne l'identifiant de l'expert ayant ouvert la position
Retourne l'identifiant de la position
Accès aux propriétés de type double
Retourne le volume de la position
Retourne le prix d'ouverture de la position
Retourne le prix du Stop Loss de la position
Retourne le prix du Take Profit de la position
Retourne le prix actuel du symbole de la position
Retourne le montant de la commission de la position
Retourne le montant du swap de la position
Retourne le montant du profit actuel de la position
Accès aux propriétés de type texte
Retourne le nom du symbole de la position
Retourne le commentaire de la position
Accès aux fonctions de l'API MQL5
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string.
Sélection
Sélectionne la position.
Sélectionne la position par son index
Sélectionne une position avec le symbole et le nombre magique spécifiés
Sélectionne une position par son ticket
Etat
Sauvegarde les paramètres de la position
Vérifie les paramères actuels par rapport aux paramètres sauvegardés