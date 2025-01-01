DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCPositionInfo 

CPositionInfo

La classe CPositionInfo permet d'accéder aux propriétés des positions ouvertes.

Description

La classe CPositionInfo permet d'accéder aux propriétés des positions ouvertes.

Déclaration

   class CPositionInfo : public CObject

Titre

   #include <Trade\PositionInfo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CPositionInfo

Méthodes de classe par groupes

Accès aux propriétés de type integer

 

Time

Retourne l'heure de placement de l'ordre

TimeMsc

Retourne l'heure de placement de la position en millisecondes depuis le 01/01/1970

TimeUpdate

Retourne l'heure de changement de la position en secondes depuis le 01/01/1970

TimeUpdateMsc

Retourne l'heure de changement de la position en millisecondes depuis le 01/01/1970

PositionType

Retourne le type de la position

TypeDescription

Retourne le type de la position sous forme d'une chaîne de caractères

Magic

Retourne l'identifiant de l'expert ayant ouvert la position

Identifiant

Retourne l'identifiant de la position

Accès aux propriétés de type double

 

Volume

Retourne le volume de la position

PriceOpen

Retourne le prix d'ouverture de la position

StopLoss

Retourne le prix du Stop Loss de la position

TakeProfit

Retourne le prix du Take Profit de la position

PriceCurrent

Retourne le prix actuel du symbole de la position

Commission

Retourne le montant de la commission de la position

Swap

Retourne le montant du swap de la position

Profit

Retourne le montant du profit actuel de la position

Accès aux propriétés de type texte

 

Symbol

Retourne le nom du symbole de la position

Comment

Retourne le commentaire de la position

Accès aux fonctions de l'API MQL5

 

InfoInteger

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer

InfoDouble

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double

InfoString

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string.

Sélection

 

Select

Sélectionne la position.

SelectByIndex

Sélectionne la position par son index

SelectByMagic

Sélectionne une position avec le symbole et le nombre magique spécifiés

SelectByTicket

Sélectionne une position par son ticket

Etat

 

StoreState

Sauvegarde les paramètres de la position

CheckState

Vérifie les paramères actuels par rapport aux paramètres sauvegardés

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare