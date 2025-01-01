Accès aux propriétés de type integer

Time Retourne l'heure de placement de l'ordre

TimeMsc Retourne l'heure de placement de la position en millisecondes depuis le 01/01/1970

TimeUpdate Retourne l'heure de changement de la position en secondes depuis le 01/01/1970

TimeUpdateMsc Retourne l'heure de changement de la position en millisecondes depuis le 01/01/1970

PositionType Retourne le type de la position

TypeDescription Retourne le type de la position sous forme d'une chaîne de caractères

Magic Retourne l'identifiant de l'expert ayant ouvert la position

Identifiant Retourne l'identifiant de la position

Accès aux propriétés de type double

Volume Retourne le volume de la position

PriceOpen Retourne le prix d'ouverture de la position

StopLoss Retourne le prix du Stop Loss de la position

TakeProfit Retourne le prix du Take Profit de la position

PriceCurrent Retourne le prix actuel du symbole de la position

Commission Retourne le montant de la commission de la position

Swap Retourne le montant du swap de la position

Profit Retourne le montant du profit actuel de la position

Accès aux propriétés de type texte

Symbol Retourne le nom du symbole de la position

Comment Retourne le commentaire de la position

Accès aux fonctions de l'API MQL5

InfoInteger Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer

InfoDouble Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double

InfoString Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string.

Sélection

Select Sélectionne la position.

SelectByIndex Sélectionne la position par son index

SelectByMagic Sélectionne une position avec le symbole et le nombre magique spécifiés

SelectByTicket Sélectionne une position par son ticket

Etat

StoreState Sauvegarde les paramètres de la position