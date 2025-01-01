DocumentaciónSecciones
Obtiene el ID del Asesor Experto que abre la posición.

long  Magic() const

Valor devuelto

ID del Asesor Experto que abre la posición.

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).