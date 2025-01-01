Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoMagic TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Magic Obtiene el ID del Asesor Experto que abre la posición. long Magic() const Valor devuelto ID del Asesor Experto que abre la posición. Nota La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). TypeDescription Identifier