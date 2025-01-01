DocumentaciónSecciones
Obtiene la cantidad de comisión de la posición.

double  Commission() const

Valor devuelto

Cantidad de comisión de la posición (en la divisa del depósito).

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).