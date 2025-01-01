Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoCommission TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Commission Obtiene la cantidad de comisión de la posición. double Commission() const Valor devuelto Cantidad de comisión de la posición (en la divisa del depósito). Nota La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). PriceCurrent Swap