Manual de referencia de MQL5 > Biblioteca estándar > Clases de comercio > CPositionInfo > Volume

Volume

Obtiene el volumen de la posición.

double Volume() const

Valor devuelto

Volumen de la posición.

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).