Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoStopLoss TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState StopLoss Obtiene el precio de Stop Loss de la posición. double StopLoss() const Valor devuelto Precio de Stop Loss de la posición. Nota La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). PriceOpen TakeProfit