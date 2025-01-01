DocumentaciónSecciones
StopLoss

Obtiene el precio de Stop Loss de la posición.

double  StopLoss() const

Valor devuelto

Precio de Stop Loss de la posición.

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).