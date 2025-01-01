Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoIdentifier TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState Identificador Obtiene el ID de la posición. long Identifier() const Valor devuelto ID de la posición. Nota La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice). Magic Volume