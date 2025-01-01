Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoTimeMsc TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState TimeMsc Recibe la hora de apertura de la posición en milisegundos desde el 01-01-1970. ulong TimeMsc() const Valor devuelto Hora de apertura de la posición en milisegundos desde el 01-01-1970. Nota La posición se tiene que seleccionar previamente con los métodos Select (por símbolo) o SelectByIndex (por índice). Time TimeUpdate