Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCPositionInfoTimeMsc 

TimeMsc

Recibe la hora de apertura de la posición en milisegundos desde el 01-01-1970.

ulong  TimeMsc() const

Valor devuelto

Hora de apertura de la posición en milisegundos desde el 01-01-1970.

Nota

La posición se tiene que seleccionar previamente con los métodos Select (por símbolo) o SelectByIndex (por índice).