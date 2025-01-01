- Time
- TimeMsc
- TimeUpdate
- TimeUpdateMsc
- PositionType
- TypeDescription
- Magic
- Identifier
- Volume
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- Commission
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Select
- SelectByIndex
- SelectByMagic
- SelectByTicket
- StoreState
- CheckState
CPositionInfo
CPositionInfo 类用于简便地访问已开仓位属性。
描述
CPositionInfo 类可供访问已开仓位属性。
声明
|
class CPositionInfo : public CObject
标称库文件
|
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
|
继承体系
CPositionInfo
类方法分组
|
访问整数型属性
|
|
获取开仓时间
|
获取开仓时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数
|
获取持仓变更时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的秒数
|
获取持仓变更时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的秒数
|
获取持仓类型
|
获取持仓类型的字符串描述
|
获取开仓的智能交易 ID
|
获取仓位 ID
|
访问双精度型属性
|
|
获取持仓成交量
|
获取开仓价位
|
获取持仓的止损价
|
获取持仓的止盈价
|
获取持仓品种当前价格
|
获取持仓的佣金额度
|
获取仓位的掉期利率额度
|
获取持仓的当前盈利额度
|
访问文本型属性
|
|
获取持仓品种的名称
|
获取持仓的注释
|
访问 MQL5 API 函数
|
|
获取指定整数型属性的值
|
获取指定双精度型属性的值
|
获取指定字符串型属性的值。
|
选择
|
|
选择持仓
|
根据索引选择持仓
|
根据指定交易品种名称和幻数选择持仓
|
根据价格选择持仓
|
状态
|
|
保存持仓参数
|
检查当前参数并与保存参数对比