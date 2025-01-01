文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CPositionInfo 

CPositionInfo

CPositionInfo 类用于简便地访问已开仓位属性。

描述

CPositionInfo 类可供访问已开仓位属性。

声明

   class CPositionInfo : public CObject

标称库文件

   #include <Trade\PositionInfo.mqh>

继承体系

  CObject

      CPositionInfo

类方法分组

访问整数型属性

 

Time

获取开仓时间

TimeMsc

获取开仓时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数

TimeUpdate

获取持仓变更时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的秒数

TimeUpdateMsc

获取持仓变更时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的秒数

PositionType

获取持仓类型

TypeDescription

获取持仓类型的字符串描述

Magic

获取开仓的智能交易 ID

标识符

获取仓位 ID

访问双精度型属性

 

Volume

获取持仓成交量

PriceOpen

获取开仓价位

StopLoss

获取持仓的止损价

TakeProfit

获取持仓的止盈价

PriceCurrent

获取持仓品种当前价格

Commission

获取持仓的佣金额度

Swap

获取仓位的掉期利率额度

Profit

获取持仓的当前盈利额度

访问文本型属性

 

Symbol

获取持仓品种的名称

Comment

获取持仓的注释

访问 MQL5 API 函数

 

InfoInteger

获取指定整数型属性的值

InfoDouble

获取指定双精度型属性的值

InfoString

获取指定字符串型属性的值。

选择

 

Select

选择持仓

SelectByIndex

根据索引选择持仓

SelectByMagic

根据指定交易品种名称和幻数选择持仓

SelectByTicket

根据价格选择持仓

状态

 

StoreState

保存持仓参数

CheckState

检查当前参数并与保存参数对比

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare