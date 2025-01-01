InfoDouble

Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada.

bool InfoDouble(

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double& var

) const

Parámetros

prop_id

[in] ID de la propiedad de tipo double (valor de la enumeración ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE).

var

[in] Referencia a la variable de tipo double, para poner el resultado.

Valor devuelto

true — si se ejecuta correctamente, false — si no se puede obtener el valor de la propiedad.

Nota

La posición se tiene que seleccionar con los métodos Select (por ticket) o SelectByIndex (por índice).