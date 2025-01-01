- Create
GetData
Obtiene el elemento de la serie temporal a partir de la posición inicial y del número de elementos.
int GetData(
Parámetros
start_pos
[in] Posición inicial de la serie temporal.
count
[in] Número de elementos requeridos.
buffer
[in] Referencia al array de datos destino.
Valor devuelto
>=0 en caso de éxito, -1 en caso de error.
GetData
Obtiene el elemento de la serie temporal a partir de la hora inicial y del número de elementos.
int GetData(
Parámetros
start_time
[in] Hora de inicio.
count
[in] Número de elementos requeridos.
buffer
[in] Referencia al array destino de datos.
Valor devuelto
>=0 en caso de éxito, -1 en caso de error.
GetData
Obtiene el elemento de la serie temporal por horas de inicio y fin.
int GetData(
Parámetros
start_time
[in] Hora de inicio.
stop_time
[in] Hora de parada.
buffer
[in] Referencia al array destino de datos
Valor devuelto
>=0 en caso de éxito, -1 en caso de error.