Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases de series temporales
Clases de series temporales
Los siguientes capítulos contienen detalles técnicos de las clases de series temporales de la Librería Estándar MQL5, así como la descripción de sus componentes clave.
|
Class
|
Descripción
|
Proporciona acceso a los datos históricos del spread
|
Proporciona acceso al historial de las horas de apertura de las barras
|
Proporciona acceso al historial de los ticks del volumen de las barras
|
Proporciona acceso al historial de los volúmenes reales de las barras
|
Proporciona acceso al historial de los precios de apertura de las barras
|
Proporciona acceso al historial de los precios máximos de las barras
|
Proporciona acceso al historial de los precios mínimos de las barras
|
Proporciona acceso al historial de los precios de cierre de las barras