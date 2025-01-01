DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases de series temporales 

Clases de series temporales

Los siguientes capítulos contienen detalles técnicos de las clases de series temporales de la Librería Estándar MQL5, así como la descripción de sus componentes clave.

Class

Descripción

CiSpread

Proporciona acceso a los datos históricos del spread

CiTime

Proporciona acceso al historial de las horas de apertura de las barras

CiTickVolume

Proporciona acceso al historial de los ticks del volumen de las barras

CiRealVolume

Proporciona acceso al historial de los volúmenes reales de las barras

CiOpen

Proporciona acceso al historial de los precios de apertura de las barras

CiHigh

Proporciona acceso al historial de los precios máximos de las barras

CiLow

Proporciona acceso al historial de los precios mínimos de las barras

CiClose

Proporciona acceso al historial de los precios de cierre de las barras