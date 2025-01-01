- Type
CCurve
La clase CCurve es una clase para trabajar con las propiedades de las curvas creadas en el gráfico.
Descripción
La clase CCurve posibilita la instalación, el almacenamiento y la obtención de coordenadas y diferentes propiedades de las curvas al trabajar con la clase CGraphic.
Se han previsto tres modos de dibujado de curvas: con puntos, con líneas y con histograma. Para cada modo de dibujado, en la clase se han implementado parámetros aparte.
Declaración
|
class CCurve : public CObject
Encabezamiento
|
#include <Graphics\Curve.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CCurve
Métodos de clase
|
Método
|
Descripción
|
Devuelve el tipo de curva
|
Devuelve el nombre de la curva
|
Devuelve el color de la curva
|
Devuelve el valor máximo de la función en el eje X
|
Devuelve el valor mínimo de la función en el eje X
|
Devuelve el valor máximo de la función en el eje Y
|
Devuelve el valor mínimo de la función en el eje Y
|
Devuelve el número de puntos que definen la curva
|
Obtener/establecer el tamaño lineal de los puntos que definen la curva
|
Obtener/establecer la bandera de rellenado de los puntos que definen la curva
|
Obtener/establecer el color de rellenado de los puntos
|
Recibe en una matriz los valores de X de todos los puntos de la curva
|
Recibe en una matriz los valores de Y de todos los puntos de la curva
|
Obtener/establecer el estilo de la línea al dibujar la curva con líneas
|
Obtener/establecer la bandera de suavizado al dibujar con líneas
|
Obtener/establecer el parámetro de suavizado de la curva al dibujar con líneas
|
Obtener/establecer la longitud de las líneas que se aproximan para el suavizado al dibujar con líneas
|
Obtener/establecer la anchura de las líneas al dibujar la curva con líneas.
|
Obtener/establecer la anchura de las columnas al dibujar con histograma
|
Obtener/establecer el puntero al objeto que puede utilizarse en el modo personalizado de dibujado de la curva.
|
Obtener/establecer el puntero a la función que implementa el modo personalizado de dibujado de la curva.
|
Obtener/establecer la bandera que indica el tipo de puntos utilizados al dibujar la curva con puntos.
|
Obtener/establecer el valor que indica la dimensión en la que se hace el salto al dibujar la curva de forma escalonada.
|
Obtener/establecer los coeficientes de la línea de tendencia para grabarlos en la matriz.
|
Obtener/establecer el color de la línea de tendencia para la curva.
|
Obtener/establecer la bandera de visibilidad de la línea de tendencia.
|
Actualiza las coordinadas de la curva.
|
Obtener/establecer la bandera que indica si será visible la función en el gráfico.