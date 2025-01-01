DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCCurve 

CCurve

La clase CCurve es una clase para trabajar con las propiedades de las curvas creadas en el gráfico.

Descripción

La clase CCurve posibilita la instalación, el almacenamiento y la obtención de coordenadas y diferentes propiedades de las curvas al trabajar con la clase CGraphic.

Se han previsto tres modos de dibujado de curvas: con puntos, con líneas y con histograma. Para cada modo de dibujado, en la clase se han implementado parámetros aparte.

Declaración

   class CCurve : public CObject

Encabezamiento

   #include <Graphics\Curve.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CCurve

Métodos de clase

Método

Descripción

Type

Devuelve el tipo de curva

Name

Devuelve el nombre de la curva

Color

Devuelve el color de la curva

XMax

Devuelve el valor máximo de la función en el eje X

XMin

Devuelve el valor mínimo de la función en el eje X

YMax

Devuelve el valor máximo de la función en el eje Y

YMin

Devuelve el valor mínimo de la función en el eje Y

Size

Devuelve el número de puntos que definen la curva

PointsSize

Obtener/establecer el tamaño lineal de los puntos que definen la curva

PointsFill

Obtener/establecer la bandera de rellenado de los puntos que definen la curva

PointsColor

Obtener/establecer el color de rellenado de los puntos

GetX

Recibe en una matriz los valores de X de todos los puntos de la curva

GetY

Recibe en una matriz los valores de Y de todos los puntos de la curva

LinesStyle

Obtener/establecer el estilo de la línea al dibujar la curva con líneas

LinesIsSmooth

Obtener/establecer la bandera de suavizado al dibujar con líneas

LinesSmoothTension

Obtener/establecer el parámetro de suavizado de la curva al dibujar con líneas

LinesSmoothStep

Obtener/establecer la longitud de las líneas que se aproximan para el suavizado al dibujar con líneas

LinesWidth

Obtener/establecer la anchura de las líneas al dibujar la curva con líneas.

HistogramWidth

Obtener/establecer la anchura de las columnas al dibujar con histograma

CustomPlotCBData

Obtener/establecer el puntero al objeto que puede utilizarse en el modo personalizado de dibujado de la curva.

CustomPlotFunction

Obtener/establecer el puntero a la función que implementa el modo personalizado de dibujado de la curva.

PointsType

Obtener/establecer la bandera que indica el tipo de puntos utilizados al dibujar la curva con puntos.

StepsDimension

Obtener/establecer el valor que indica la dimensión en la que se hace el salto al dibujar la curva de forma escalonada.

TrendLineCoefficients

Obtener/establecer los coeficientes de la línea de tendencia para grabarlos en la matriz.

TrendLineColor

Obtener/establecer el color de la línea de tendencia para la curva.

TrendLineVisible

Obtener/establecer la bandera de visibilidad de la línea de tendencia.

Update

Actualiza las coordinadas de la curva.

Visible

Obtener/establecer la bandera que indica si será visible la función en el gráfico.

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Compare