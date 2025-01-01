CCurve

La clase CCurve es una clase para trabajar con las propiedades de las curvas creadas en el gráfico.

Descripción

La clase CCurve posibilita la instalación, el almacenamiento y la obtención de coordenadas y diferentes propiedades de las curvas al trabajar con la clase CGraphic.

Se han previsto tres modos de dibujado de curvas: con puntos, con líneas y con histograma. Para cada modo de dibujado, en la clase se han implementado parámetros aparte.

Declaración

class CCurve : public CObject

Encabezamiento

#include <Graphics\Curve.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CCurve

Métodos de clase

Método Descripción Type Devuelve el tipo de curva Name Devuelve el nombre de la curva Color Devuelve el color de la curva XMax Devuelve el valor máximo de la función en el eje X XMin Devuelve el valor mínimo de la función en el eje X YMax Devuelve el valor máximo de la función en el eje Y YMin Devuelve el valor mínimo de la función en el eje Y Size Devuelve el número de puntos que definen la curva PointsSize Obtener/establecer el tamaño lineal de los puntos que definen la curva PointsFill Obtener/establecer la bandera de rellenado de los puntos que definen la curva PointsColor Obtener/establecer el color de rellenado de los puntos GetX Recibe en una matriz los valores de X de todos los puntos de la curva GetY Recibe en una matriz los valores de Y de todos los puntos de la curva LinesStyle Obtener/establecer el estilo de la línea al dibujar la curva con líneas LinesIsSmooth Obtener/establecer la bandera de suavizado al dibujar con líneas LinesSmoothTension Obtener/establecer el parámetro de suavizado de la curva al dibujar con líneas LinesSmoothStep Obtener/establecer la longitud de las líneas que se aproximan para el suavizado al dibujar con líneas LinesWidth Obtener/establecer la anchura de las líneas al dibujar la curva con líneas. HistogramWidth Obtener/establecer la anchura de las columnas al dibujar con histograma CustomPlotCBData Obtener/establecer el puntero al objeto que puede utilizarse en el modo personalizado de dibujado de la curva. CustomPlotFunction Obtener/establecer el puntero a la función que implementa el modo personalizado de dibujado de la curva. PointsType Obtener/establecer la bandera que indica el tipo de puntos utilizados al dibujar la curva con puntos. StepsDimension Obtener/establecer el valor que indica la dimensión en la que se hace el salto al dibujar la curva de forma escalonada. TrendLineCoefficients Obtener/establecer los coeficientes de la línea de tendencia para grabarlos en la matriz. TrendLineColor Obtener/establecer el color de la línea de tendencia para la curva. TrendLineVisible Obtener/establecer la bandera de visibilidad de la línea de tendencia. Update Actualiza las coordinadas de la curva. Visible Obtener/establecer la bandera que indica si será visible la función en el gráfico.