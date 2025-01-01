Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCCurveXMin TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesEndStyleLinesWidthHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible XMin Devuelve el valor mínimo para la función en el eje X (solo valores reales). double XMin() Valor devuelto Número real mínimo entre todos los argumentos para la función dada. XMax YMax