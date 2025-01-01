DocumentaciónSecciones
StepsDimension (Método Get)

Retorna el valor que indica la dimensión en la que se hace el salto al dibujar la curva de forma escalonada.

int  StepsDimension()

Valor devuelto

Dimensión en la que se hace el salto al dibujar la curva de forma escalonada.

StepsDimension (Método Set)

Establecer el valor que indica la dimensión en la que se hace el salto al dibujar la curva de forma escalonada.

void  StepsDimension(
   const int  dimension      // dimensión 
   )

Parámetros

dimension

[in]  Dimensión (puede ser o bien 0, o bien 1).

Nota

0 – x (primero se dibuja la línea horizontal, después la vertical).

1 – y (primero se dibuja la línea vertical, después la horizontal).