StepsDimension (Método Get)

Retorna el valor que indica la dimensión en la que se hace el salto al dibujar la curva de forma escalonada.

int StepsDimension()

Valor devuelto

Dimensión en la que se hace el salto al dibujar la curva de forma escalonada.

StepsDimension (Método Set)

Establecer el valor que indica la dimensión en la que se hace el salto al dibujar la curva de forma escalonada.

void StepsDimension(

const int dimension

)

Parámetros

dimension

[in] Dimensión (puede ser o bien 0, o bien 1).

Nota

0 – x (primero se dibuja la línea horizontal, después la vertical).

1 – y (primero se dibuja la línea vertical, después la horizontal).