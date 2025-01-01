DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCCurveCustomPlotCBData 

CustomPlotCBData (Método Get)

Retorna el puntero a un objeto que puede utilizarse en el modo personalizado de dibujado de la curva.

void*  CustomPlotCBData()

Valor devuelto

Puntero a un objeto para el modo personalizado de dibujado de la curva.

CustomPlotCBData (Método Set)

Establece el puntero al objeto de clase que se usará en el modo personalizado de dibujado de la curva.

void  CustomPlotCBData(
   void*  cbdata      // puntero al objeto
   )

Parámetros

cbdata

[in]  Puntero a un objeto de cualquier clase que se usará en el modo personalizado de dibujado de la curva

 