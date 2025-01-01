- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CustomPlotCBData (Método Get)
Retorna el puntero a un objeto que puede utilizarse en el modo personalizado de dibujado de la curva.
|
void* CustomPlotCBData()
Valor devuelto
Puntero a un objeto para el modo personalizado de dibujado de la curva.
CustomPlotCBData (Método Set)
Establece el puntero al objeto de clase que se usará en el modo personalizado de dibujado de la curva.
|
void CustomPlotCBData(
Parámetros
cbdata
[in] Puntero a un objeto de cualquier clase que se usará en el modo personalizado de dibujado de la curva