XMax Devuelve el valor máximo para la función en el eje Х (solo números reales). double XMax() Valor devuelto Número real máximo entre todos los argumentos para la función dada.