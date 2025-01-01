- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesWidth
- LinesEndStyle
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CCurve
La classe CCurve permet d'utiliser les propriétés des courbes générées sur le graphique.
Description
La classe CCurve définit, installe et récupère les coordonnées et les différentes propriétés des courbes lors de l'utilisation de la classe CGraphic.
Il existe 3 mode de dessin des courbes : points, lignes et histogramme. Des paramètres différents sont implémentés dans la classe pour chaque mode de dessin.
Déclaration
|
class CCurve : public CObject
Titre
|
#include <Graphics\Curve.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CCurve
Méthodes de la classe
|
Méthode
|
Description
|
Retourne le type de la courbe
|
Retourne le nom de la courbe
|
Retourne la couleur de la courbe
|
Retourne la valeur maximum de la fonction X
|
Retourne la valeur minimum de la fonction X
|
Retourne la valeur maximum de la fonction Y
|
Retourne la valeur minimum de la fonction Y
|
Retourne le nombre de points définissant une courbe
|
Retourne/définit la taille linéaire des points définissant une courbe
|
Retourne/définit le flag de remplissage des points définissant une courbe
|
Retourne/définit la couleur de remplissage des points
|
Retourne les valeurs X de tous les points de la courbe dans le tableau
|
Retourne les valeurs Y de tous les points de la courbe dans le tableau
|
Retourne/définit un style de ligne lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes
|
Retourne/définit le flag de lissage lors du dessin des lignes
|
Retourne/définit le paramètre de lissage des courbes lors du dessin utilisant des lignes
|
Retourne/définit la longueur des lignes d'approximation pour le lissage lors du dessin utilisant des lignes
|
Retourne/définit la largeur d'une ligne lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes
|
Retourne/définit la largeur des colonnes lors du dessin utilisant un histogramme
|
Retourne/définit un pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.
|
Retourne/définit un pointeur vers la fonction implémentant le mode personnalisé de dessin des courbes.
|
Retourne/définit le flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.
|
Retourne/définit la valeur indiquant la dimension utilisée dans le rendu de type étape.
|
Retourne/définit les ratios des lignes de tendance pour les écrire dans un tableau.
|
Retourne/définit la couleur d'une ligne de tendance pour une courbe.
|
Retourne/définit le flag de visibilité d'une ligne de tendance.
|
Met à jour les coordonnées de la courbe.
|
Retourne/définit le flag définissant si une fonction est visible sur le graphique.