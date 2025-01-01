CCurve

La classe CCurve permet d'utiliser les propriétés des courbes générées sur le graphique.

Description

La classe CCurve définit, installe et récupère les coordonnées et les différentes propriétés des courbes lors de l'utilisation de la classe CGraphic.

Il existe 3 mode de dessin des courbes : points, lignes et histogramme. Des paramètres différents sont implémentés dans la classe pour chaque mode de dessin.

Déclaration

class CCurve : public CObject

Titre

#include <Graphics\Curve.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CCurve

Méthodes de la classe

Méthode Description Type Retourne le type de la courbe Name Retourne le nom de la courbe Color Retourne la couleur de la courbe XMax Retourne la valeur maximum de la fonction X XMin Retourne la valeur minimum de la fonction X YMax Retourne la valeur maximum de la fonction Y YMin Retourne la valeur minimum de la fonction Y Size Retourne le nombre de points définissant une courbe PointsSize Retourne/définit la taille linéaire des points définissant une courbe PointsFill Retourne/définit le flag de remplissage des points définissant une courbe PointsColor Retourne/définit la couleur de remplissage des points GetX Retourne les valeurs X de tous les points de la courbe dans le tableau GetY Retourne les valeurs Y de tous les points de la courbe dans le tableau LinesStyle Retourne/définit un style de ligne lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes LinesIsSmooth Retourne/définit le flag de lissage lors du dessin des lignes LinesSmoothTension Retourne/définit le paramètre de lissage des courbes lors du dessin utilisant des lignes LinesSmoothStep Retourne/définit la longueur des lignes d'approximation pour le lissage lors du dessin utilisant des lignes LinesWidth Retourne/définit la largeur d'une ligne lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes HistogramWidth Retourne/définit la largeur des colonnes lors du dessin utilisant un histogramme CustomPlotCBData Retourne/définit un pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes. CustomPlotFunction Retourne/définit un pointeur vers la fonction implémentant le mode personnalisé de dessin des courbes. PointsType Retourne/définit le flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points. StepsDimension Retourne/définit la valeur indiquant la dimension utilisée dans le rendu de type étape. TrendLineCoefficients Retourne/définit les ratios des lignes de tendance pour les écrire dans un tableau. TrendLineColor Retourne/définit la couleur d'une ligne de tendance pour une courbe. TrendLineVisible Retourne/définit le flag de visibilité d'une ligne de tendance. Update Met à jour les coordonnées de la courbe. Visible Retourne/définit le flag définissant si une fonction est visible sur le graphique.