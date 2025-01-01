DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques ScientifiquesCCurve 

CCurve

La classe CCurve permet d'utiliser les propriétés des courbes générées sur le graphique.

Description

La classe CCurve définit, installe et récupère les coordonnées et les différentes propriétés des courbes lors de l'utilisation de la classe CGraphic.

Il existe 3 mode de dessin des courbes : points, lignes et histogramme. Des paramètres différents sont implémentés dans la classe pour chaque mode de dessin.

Déclaration

   class CCurve : public CObject

Titre

   #include <Graphics\Curve.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CCurve

Méthodes de la classe

Méthode

Description

Type

Retourne le type de la courbe

Name

Retourne le nom de la courbe

Color

Retourne la couleur de la courbe

XMax

Retourne la valeur maximum de la fonction X

XMin

Retourne la valeur minimum de la fonction X

YMax

Retourne la valeur maximum de la fonction Y

YMin

Retourne la valeur minimum de la fonction Y

Size

Retourne le nombre de points définissant une courbe

PointsSize

Retourne/définit la taille linéaire des points définissant une courbe

PointsFill

Retourne/définit le flag de remplissage des points définissant une courbe

PointsColor

Retourne/définit la couleur de remplissage des points

GetX

Retourne les valeurs X de tous les points de la courbe dans le tableau

GetY

Retourne les valeurs Y de tous les points de la courbe dans le tableau

LinesStyle

Retourne/définit un style de ligne lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes

LinesIsSmooth

Retourne/définit le flag de lissage lors du dessin des lignes

LinesSmoothTension

Retourne/définit le paramètre de lissage des courbes lors du dessin utilisant des lignes

LinesSmoothStep

Retourne/définit la longueur des lignes d'approximation pour le lissage lors du dessin utilisant des lignes

LinesWidth

Retourne/définit la largeur d'une ligne lors du dessin d'une courbe utilisant des lignes

HistogramWidth

Retourne/définit la largeur des colonnes lors du dessin utilisant un histogramme

CustomPlotCBData

Retourne/définit un pointeur vers l'objet à utiliser dans le mode de dessin personnalisé des courbes.

CustomPlotFunction

Retourne/définit un pointeur vers la fonction implémentant le mode personnalisé de dessin des courbes.

PointsType

Retourne/définit le flag pointant sur le type de points utilisés lors du dessin d'une courbe sur des points.

StepsDimension

Retourne/définit la valeur indiquant la dimension utilisée dans le rendu de type étape.

TrendLineCoefficients

Retourne/définit les ratios des lignes de tendance pour les écrire dans un tableau.

TrendLineColor

Retourne/définit la couleur d'une ligne de tendance pour une courbe.

TrendLineVisible

Retourne/définit le flag de visibilité d'une ligne de tendance.

Update

Met à jour les coordonnées de la courbe.

Visible

Retourne/définit le flag définissant si une fonction est visible sur le graphique.

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Compare