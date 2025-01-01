DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCCurveUpdate 

Update

Actualiza las coordinadas de la curva.

Versión para trabajar con la coordenada Y. Las coordenadas X en este caso serán los índices de la matriz transmitida.

void  Update(
   const double&  y[]   // Coordenadas Y    
   )

Versión para trabajar con la pareja de coordenadas X e Y

void  Update(
   const double&  x[],     // Coordenadas X  
   const double&  y[]      // Coordenadas Y    
   )

Versión para trabajar con los puntos CPoint2D.

void  Update(
   const CPoint2D&  points[]      // Coordenadas de la curva
   )

Versión para trabajar con el puntero a la función CurveFunction.

void  Update(
   CurveFunction  function,     // puntero a la función que describe la curva
   const double   from,         // valor inicial del argumento de la función
   const double   to,           // valor final del argumento de la función
   const double   step          // incremento del argumento
   )

Parámetros

x[]

[in]  Coordenadas X.

y[]

[in]  Coordenadas Y.

points[]

[in]  Coordenadas de la curva.

function

[in]  Puntero a la función que describe la curva

from

[in]  Valor inicial del argumento de la función

to

[in]  Valor final del argumento de la función

step

[in]  Incremento del argumento