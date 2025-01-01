- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
Update
Actualiza las coordinadas de la curva.
Versión para trabajar con la coordenada Y. Las coordenadas X en este caso serán los índices de la matriz transmitida.
|
void Update(
Versión para trabajar con la pareja de coordenadas X e Y
|
void Update(
Versión para trabajar con los puntos CPoint2D.
|
void Update(
Versión para trabajar con el puntero a la función CurveFunction.
|
void Update(
Parámetros
x[]
[in] Coordenadas X.
y[]
[in] Coordenadas Y.
points[]
[in] Coordenadas de la curva.
function
[in] Puntero a la función que describe la curva
from
[in] Valor inicial del argumento de la función
to
[in] Valor final del argumento de la función
step
[in] Incremento del argumento