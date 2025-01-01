- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
LinesSmoothTension (método Get)
Devuelve el parámetro de suavizado de la curva al dibujar con líneas
|
double LinesSmoothTension()
Valor devuelto
Valor del parámetro de suavizado
Nota
El valor tension se encuentra en el rango (0.0; 1.0].
LinesSmoothTension (método Set)
Establece el parámetro de suavizado de la curva al dibujar con líneas
|
void LinesSmoothTension(
Parámetros
tension
[in] Valor del parámetro de suavizado.
Nota
El valor tension se encuentra en el rango (0.0; 1.0].