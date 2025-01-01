DocumentaciónSecciones
Devuelve el parámetro de suavizado de la curva al dibujar con líneas

double  LinesSmoothTension()

Valor devuelto

Valor del parámetro de suavizado

Nota

El valor tension se encuentra en el rango (0.0; 1.0].

LinesSmoothTension (método Set)

Establece el parámetro de suavizado de la curva al dibujar con líneas

void  LinesSmoothTension(
   const double  tension      // valor del parámetro
   )

Parámetros

tension

[in]  Valor del parámetro de suavizado.

Nota

El valor tension se encuentra en el rango (0.0; 1.0].