YMax

Devuelve el valor máximo para la función en el eje Y (solo números reales).

double  YMax()

Valor devuelto

Valor máximo para la función dada en el eje Y (solo números reales).