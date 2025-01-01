CCurve

Класс CCurve является классом для работы со свойствами кривых, создаваемых на графике.

Описание

Класс CCurve обеспечивает установку, хранение, получение координат и различных свойств кривых при работе с классом CGraphic.

Предусмотрены три режима отрисовки кривых: точками, линиями и гистограммой. Для каждого режима отрисовки в классе реализованы отдельные параметры.

Декларация

class CCurve : public CObject

Заголовок

#include <Graphics\Curve.mqh>

Иерархия наследования CObject CCurve

Методы класса

Метод Описание Type Возвращает тип кривой Name Возвращает имя кривой Color Возвращает цвет кривой XMax Возвращает максимальное значение функции по оси X XMin Возвращает минимальное значение функции по оси X YMax Возвращает максимальное значение функции по оси Y YMin Возвращает минимальное значение функции по оси Y Size Возвращает количество точек, которые определяют кривую PointsSize Получить/установить линейные размеры точек, определяющих кривую PointsFill Получить/установить флаг заливки точек, определяющих кривую PointsColor Получить/установить цвет заливки точек GetX Получает в массив значения X всех точек кривой GetY Получает в массив значения Y всех точек кривой LinesStyle Получить/установить стиль линии при отрисовке кривой линиями LinesIsSmooth Получить/установить флаг сглаживания при отрисовке линиями LinesSmoothTension Получить/установить параметр сглаживания кривой при отрисовке линиями LinesSmoothStep Получить/установить длину аппроксимирующих линий для сглаживания при отрисовке линиями LinesWidth Получить/установить ширину линий при отрисовке кривой линиями. HistogramWidth Получить/установить ширину столбцов при отрисовке гистограммой CustomPlotCBData Получить/установить указатель на объект, который будет использоваться при пользовательском режиме отрисовки кривой. CustomPlotFunction Получить/установить указатель на функцию, которая реализует пользовательский режим отрисовки кривой. PointsType Получить/установить флаг, указывающий на тип точек, использующихся при отрисовке кривой точками. StepsDimension Получить/установить значение, указывающее на измерение, по которому делается шаг при ступенчатой отрисовке кривой. TrendLineCoefficients Получить/установить коэффициенты трендовой линии для записи их в массив. TrendLineColor Получить/установить цвет трендовой линии для кривой. TrendLineVisible Получить/установить флаг видимости трендовой линии. Update Обновляет координаты кривой. Visible Получить/установить флаг, указывающий, будет ли видна функция на графике.