Класс CCurve является классом для работы со свойствами кривых, создаваемых на графике.

Описание

Класс CCurve обеспечивает установку, хранение, получение координат и различных свойств кривых при работе с классом CGraphic.

Предусмотрены три режима отрисовки кривых: точками, линиями и гистограммой. Для каждого режима отрисовки в классе реализованы отдельные параметры.

Декларация

   class CCurve : public CObject

Заголовок

   #include <Graphics\Curve.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CCurve

Методы класса

Метод

Описание

Type

Возвращает тип кривой

Name

Возвращает имя кривой

Color

Возвращает цвет кривой

XMax

Возвращает максимальное значение функции по оси X

XMin

Возвращает минимальное значение функции по оси X

YMax

Возвращает максимальное значение функции по оси Y

YMin

Возвращает минимальное значение функции по оси Y

Size

Возвращает количество точек, которые определяют кривую

PointsSize

Получить/установить линейные размеры точек, определяющих кривую

PointsFill

Получить/установить флаг заливки точек, определяющих кривую

PointsColor

Получить/установить цвет заливки точек

GetX

Получает в массив значения X всех точек кривой

GetY

Получает в массив значения Y всех точек кривой

LinesStyle

Получить/установить стиль линии при отрисовке кривой линиями

LinesIsSmooth

Получить/установить флаг сглаживания при отрисовке линиями

LinesSmoothTension

Получить/установить параметр сглаживания кривой при отрисовке линиями

LinesSmoothStep

Получить/установить длину аппроксимирующих линий для сглаживания при отрисовке линиями

LinesWidth

Получить/установить ширину линий при отрисовке кривой линиями.

HistogramWidth

Получить/установить ширину столбцов при отрисовке гистограммой

CustomPlotCBData

Получить/установить указатель на объект, который будет использоваться при пользовательском режиме отрисовки кривой.

CustomPlotFunction

Получить/установить указатель на функцию, которая реализует пользовательский режим отрисовки кривой.

PointsType

Получить/установить флаг, указывающий на тип точек, использующихся при отрисовке кривой точками.

StepsDimension

Получить/установить значение, указывающее на измерение, по которому делается шаг при ступенчатой отрисовке кривой.

TrendLineCoefficients

Получить/установить коэффициенты трендовой линии для записи их в массив.

TrendLineColor

Получить/установить цвет трендовой линии для кривой.

TrendLineVisible

Получить/установить флаг видимости трендовой линии.

Update

Обновляет координаты кривой.

Visible

Получить/установить флаг, указывающий, будет ли видна функция на графике.

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Compare