- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
CCurve
Класс CCurve является классом для работы со свойствами кривых, создаваемых на графике.
Описание
Класс CCurve обеспечивает установку, хранение, получение координат и различных свойств кривых при работе с классом CGraphic.
Предусмотрены три режима отрисовки кривых: точками, линиями и гистограммой. Для каждого режима отрисовки в классе реализованы отдельные параметры.
Декларация
|
class CCurve : public CObject
Заголовок
|
#include <Graphics\Curve.mqh>
|
Иерархия наследования
CCurve
Методы класса
|
Метод
|
Описание
|
Возвращает тип кривой
|
Возвращает имя кривой
|
Возвращает цвет кривой
|
Возвращает максимальное значение функции по оси X
|
Возвращает минимальное значение функции по оси X
|
Возвращает максимальное значение функции по оси Y
|
Возвращает минимальное значение функции по оси Y
|
Возвращает количество точек, которые определяют кривую
|
Получить/установить линейные размеры точек, определяющих кривую
|
Получить/установить флаг заливки точек, определяющих кривую
|
Получить/установить цвет заливки точек
|
Получает в массив значения X всех точек кривой
|
Получает в массив значения Y всех точек кривой
|
Получить/установить стиль линии при отрисовке кривой линиями
|
Получить/установить флаг сглаживания при отрисовке линиями
|
Получить/установить параметр сглаживания кривой при отрисовке линиями
|
Получить/установить длину аппроксимирующих линий для сглаживания при отрисовке линиями
|
Получить/установить ширину линий при отрисовке кривой линиями.
|
Получить/установить ширину столбцов при отрисовке гистограммой
|
Получить/установить указатель на объект, который будет использоваться при пользовательском режиме отрисовки кривой.
|
Получить/установить указатель на функцию, которая реализует пользовательский режим отрисовки кривой.
|
Получить/установить флаг, указывающий на тип точек, использующихся при отрисовке кривой точками.
|
Получить/установить значение, указывающее на измерение, по которому делается шаг при ступенчатой отрисовке кривой.
|
Получить/установить коэффициенты трендовой линии для записи их в массив.
|
Получить/установить цвет трендовой линии для кривой.
|
Получить/установить флаг видимости трендовой линии.
|
Обновляет координаты кривой.
|
Получить/установить флаг, указывающий, будет ли видна функция на графике.