CCurve sınıfı çizelge üzerinde oluşturulan eğrilerin özellikleriyle çalışmak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CCurve sınıfı, CGraphic sınıfıyla çalışırken gerekli koordinatları ve grafik özelliklerini alır, yükler ve ayarlar.

Üç tür eğri çizim modu bulunur: noktalar, çizgiler ve histogram. Sınıf içinde her bir çizim modu için farklı parametreler kullanılır.

Bildirim

   class CCurve : public CObject

Başlık

   #include <Graphics\Curve.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CCurve

Sınıf yöntemleri

Yöntem

Açıklama

Type

Eğri tipine dönüş yapar

Name

Eğri ismine dönüş yapar

Color

Eğri rengine dönüş yapar

XMax

X fonksiyonunun maksimum değerini alır

XMin

X fonksiyonunun minimum değerini alır

YMax

Y fonksiyonunun maksimum değerini alır

YMin

Y fonksiyonunun minimum değerini alır

Size

Eğriyi oluşturan noktaların sayısını alır

PointsSize

Eğriyi oluşturan noktaların lineer boyutunu alır/ayarlar

PointsFill

Eğriyi oluşturan noktaların dolgu bayrağını alır/ayarlar

PointsColor

Nokta dolgu rengini alır/ayarlar

GetX

Eğrideki tüm noktaların X koordinatlarını diziye yazar

GetY

Eğrideki tüm noktaların Y koordinatlarını diziye yazar

LinesStyle

Çizgi grafikler için çizgi stilini alır/ayarlar

LinesIsSmooth

Çizgi grafikler için düzleştirme bayrağını alır/ayarlar

LinesSmoothTension

Çizgi grafikler için eğri düzleştirme parametresini alır/ayarlar

LinesSmoothStep

Çizgi grafikler oluştururken düzleştirme için kullanılacak yaklaşık çizgilerin uzunluğunu alır/ayarlar.

LinesWidth

Çizgilerle çizilen eğriler için çizgi kalınlığını alır/ayarlar

HistogramWidth

Histogramlar için sütun genişliği değerini alır/ayarlar

CustomPlotCBData

Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisini alır/ayarlar.

CustomPlotFunction

Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan fonksiyonun işaretçisini alır/ayarlar.

PointsType

Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağını alır/ayarlar.

StepsDimension

Adım-tipli eğri düzleştirmede kullanılan boyut değerini alır/ayarlar.

TrendLineCoefficients

Diziye yazmak için trend çizgisi oranlarını alır/ayarlar.

TrendLineColor

Eğri için kullanılacak trend çizgisinin rengini alır/ayarlar.

TrendLineVisible

Trend çizgisi görünürlük bayrağını alır/ayarlar.

Update

Eğri koordinatlarını ayarlar.

Visible

Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağı alır/ayarlar.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Compare