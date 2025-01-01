- Type
CCurve
CCurve sınıfı çizelge üzerinde oluşturulan eğrilerin özellikleriyle çalışmak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CCurve sınıfı, CGraphic sınıfıyla çalışırken gerekli koordinatları ve grafik özelliklerini alır, yükler ve ayarlar.
Üç tür eğri çizim modu bulunur: noktalar, çizgiler ve histogram. Sınıf içinde her bir çizim modu için farklı parametreler kullanılır.
Bildirim
|
class CCurve : public CObject
Başlık
|
#include <Graphics\Curve.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CCurve
Sınıf yöntemleri
|
Yöntem
|
Açıklama
|
Eğri tipine dönüş yapar
|
Eğri ismine dönüş yapar
|
Eğri rengine dönüş yapar
|
X fonksiyonunun maksimum değerini alır
|
X fonksiyonunun minimum değerini alır
|
Y fonksiyonunun maksimum değerini alır
|
Y fonksiyonunun minimum değerini alır
|
Eğriyi oluşturan noktaların sayısını alır
|
Eğriyi oluşturan noktaların lineer boyutunu alır/ayarlar
|
Eğriyi oluşturan noktaların dolgu bayrağını alır/ayarlar
|
Nokta dolgu rengini alır/ayarlar
|
Eğrideki tüm noktaların X koordinatlarını diziye yazar
|
Eğrideki tüm noktaların Y koordinatlarını diziye yazar
|
Çizgi grafikler için çizgi stilini alır/ayarlar
|
Çizgi grafikler için düzleştirme bayrağını alır/ayarlar
|
Çizgi grafikler için eğri düzleştirme parametresini alır/ayarlar
|
Çizgi grafikler oluştururken düzleştirme için kullanılacak yaklaşık çizgilerin uzunluğunu alır/ayarlar.
|
Çizgilerle çizilen eğriler için çizgi kalınlığını alır/ayarlar
|
Histogramlar için sütun genişliği değerini alır/ayarlar
|
Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisini alır/ayarlar.
|
Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan fonksiyonun işaretçisini alır/ayarlar.
|
Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağını alır/ayarlar.
|
Adım-tipli eğri düzleştirmede kullanılan boyut değerini alır/ayarlar.
|
Diziye yazmak için trend çizgisi oranlarını alır/ayarlar.
|
Eğri için kullanılacak trend çizgisinin rengini alır/ayarlar.
|
Trend çizgisi görünürlük bayrağını alır/ayarlar.
|
Eğri koordinatlarını ayarlar.
|
Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağı alır/ayarlar.