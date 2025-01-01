CCurve

CCurve sınıfı çizelge üzerinde oluşturulan eğrilerin özellikleriyle çalışmak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CCurve sınıfı, CGraphic sınıfıyla çalışırken gerekli koordinatları ve grafik özelliklerini alır, yükler ve ayarlar.

Üç tür eğri çizim modu bulunur: noktalar, çizgiler ve histogram. Sınıf içinde her bir çizim modu için farklı parametreler kullanılır.

Bildirim

class CCurve : public CObject

Başlık

#include <Graphics\Curve.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CCurve

Sınıf yöntemleri

Yöntem Açıklama Type Eğri tipine dönüş yapar Name Eğri ismine dönüş yapar Color Eğri rengine dönüş yapar XMax X fonksiyonunun maksimum değerini alır XMin X fonksiyonunun minimum değerini alır YMax Y fonksiyonunun maksimum değerini alır YMin Y fonksiyonunun minimum değerini alır Size Eğriyi oluşturan noktaların sayısını alır PointsSize Eğriyi oluşturan noktaların lineer boyutunu alır/ayarlar PointsFill Eğriyi oluşturan noktaların dolgu bayrağını alır/ayarlar PointsColor Nokta dolgu rengini alır/ayarlar GetX Eğrideki tüm noktaların X koordinatlarını diziye yazar GetY Eğrideki tüm noktaların Y koordinatlarını diziye yazar LinesStyle Çizgi grafikler için çizgi stilini alır/ayarlar LinesIsSmooth Çizgi grafikler için düzleştirme bayrağını alır/ayarlar LinesSmoothTension Çizgi grafikler için eğri düzleştirme parametresini alır/ayarlar LinesSmoothStep Çizgi grafikler oluştururken düzleştirme için kullanılacak yaklaşık çizgilerin uzunluğunu alır/ayarlar. LinesWidth Çizgilerle çizilen eğriler için çizgi kalınlığını alır/ayarlar HistogramWidth Histogramlar için sütun genişliği değerini alır/ayarlar CustomPlotCBData Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan nesnenin işaretçisini alır/ayarlar. CustomPlotFunction Kullanıcı tanımlı eğri çizimi için kullanılan fonksiyonun işaretçisini alır/ayarlar. PointsType Noktalı eğri çizerken kullanılan noktaların biçim bayrağını alır/ayarlar. StepsDimension Adım-tipli eğri düzleştirmede kullanılan boyut değerini alır/ayarlar. TrendLineCoefficients Diziye yazmak için trend çizgisi oranlarını alır/ayarlar. TrendLineColor Eğri için kullanılacak trend çizgisinin rengini alır/ayarlar. TrendLineVisible Trend çizgisi görünürlük bayrağını alır/ayarlar. Update Eğri koordinatlarını ayarlar. Visible Fonksiyonun çizelge üzerindeki görünürlüğünü ayarlayan bayrağı alır/ayarlar.