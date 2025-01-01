CCurve

A classe CCurve é uma classe para trabalhar com as propriedades das curvas geradas no gráfico.

Descrição

A classe CCurve fornece instalação, armazenamento e aquisição de coordenadas e vários parâmetros das curvas ao trabalhar com a classe CGraphic.

Há três modos de plotagem de curvas: pontos, linhas e barra de gráficos. Para cada modo de plotagem, na classe, são implementados parâmetros separados.

Declaração

class CCurve : public CObject

Cabeçalho

#include <Graphics\Curve.mqh>

Hierarquia de herança CObject CCurve

Métodos de classe