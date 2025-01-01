DocumentaçãoSeções
CCurve

A classe CCurve é uma classe para trabalhar com as propriedades das curvas geradas no gráfico.

Descrição

A classe CCurve fornece instalação, armazenamento e aquisição de coordenadas e vários parâmetros das curvas ao trabalhar com a classe CGraphic.

Há três modos de plotagem de curvas: pontos, linhas e barra de gráficos. Para cada modo de plotagem, na classe, são implementados parâmetros separados.

Declaração

   class CCurve : public CObject

Cabeçalho

   #include <Graphics\Curve.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CCurve

Métodos de classe

Método

Descrição

tipo

Retorna o tipo de curva

Retorna o nome da curva

Color

Retorna a cor da curva

XMax

Retorna o valor máximo da função no eixo X

XMin

Retorna o valor mínimo da função no eixo X

YMax

Retorna o valor máximo da função no eixo Y

YMin

Retorna o valor mínimo da função no eixo Y

Size

Retorna o número de pontos que definem a curva

PointsSize

Obter/definir as dimensões lineares dos pontos que definem a curva

PointsFill

Obter/definir o sinalizador de preenchimento dos pontos que definem a curva

PointsColor

Obter/definir a cor de preenchimento dos pontos

GetX

Obtém na matriz os valores de X para todos os pontos da curva

GetY

Obtém na matriz os valores de Y de todos os pontos da curva

LinesStyle

Obter/definir o estilo de linha ao plotar uma curva usando linhas

LinesIsSmooth

Obter/definir o sinalizador de suavização ao desenhar linhas

LinesSmoothTension

Obter/definir o parâmetro de suavização da curva durante a plotagem usando linhas

LinesSmoothStep

Obter/definir o comprimento das linhas que se aproximam para suavização durante a plotagem usando linhas

LinesWidth

Obter/definir a largura das linhas ao plotar uma curva usando linhas

HistogramWidth

Obter/definir a largura da coluna ao plotar o gráfico de barras

CustomPlotCBData

Obter/definir o ponteiro para o objeto que será usado durante o modo personalizado de plotagem de curva.

CustomPlotFunction

Obter/definir o ponteiro para a função que implementa o modo personalizado de plotagem de curva.

PointsType

Obter/definir o sinalizador que indica o tipo de pontos que são usados ​​ao plotar uma curva usando pontos.

StepsDimension

Obter/definir o valor que indica a dimensão segundo a qual é feito o passo durante a plotagem em escada de uma curva.

TrendLineCoefficients

Obter/definir os coeficientes da linha de tendência para gravá-los numa matriz.

TrendLineColor

Obter/definir a cor da linha de tendência para a curva.

TrendLineVisible

Obter/definir o sinalizador de visibilidade da linha de tendência.

Update

Atualiza as coordenadas da curva.

Visible

Obter/definir o sinalizador que indica se a função é visível no gráfico.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Compare