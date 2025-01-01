- Type
CCurve
A classe CCurve é uma classe para trabalhar com as propriedades das curvas geradas no gráfico.
Descrição
A classe CCurve fornece instalação, armazenamento e aquisição de coordenadas e vários parâmetros das curvas ao trabalhar com a classe CGraphic.
Há três modos de plotagem de curvas: pontos, linhas e barra de gráficos. Para cada modo de plotagem, na classe, são implementados parâmetros separados.
Declaração
|
class CCurve : public CObject
Cabeçalho
|
#include <Graphics\Curve.mqh>
|
Hierarquia de herança
CCurve
Métodos de classe
|
Método
|
Descrição
|
Retorna o tipo de curva
|
Retorna o nome da curva
|
Retorna o nome da curva
|
Retorna a cor da curva
|
Retorna o valor máximo da função no eixo X
|
Retorna o valor mínimo da função no eixo X
|
Retorna o valor máximo da função no eixo Y
|
Retorna o valor mínimo da função no eixo Y
|
Retorna o número de pontos que definem a curva
|
Obter/definir as dimensões lineares dos pontos que definem a curva
|
Obter/definir o sinalizador de preenchimento dos pontos que definem a curva
|
Obter/definir a cor de preenchimento dos pontos
|
Obtém na matriz os valores de X para todos os pontos da curva
|
Obtém na matriz os valores de Y de todos os pontos da curva
|
Obter/definir o estilo de linha ao plotar uma curva usando linhas
|
Obter/definir o sinalizador de suavização ao desenhar linhas
|
Obter/definir o parâmetro de suavização da curva durante a plotagem usando linhas
|
Obter/definir o comprimento das linhas que se aproximam para suavização durante a plotagem usando linhas
|
Obter/definir a largura das linhas ao plotar uma curva usando linhas
|
Obter/definir a largura da coluna ao plotar o gráfico de barras
|
Obter/definir o ponteiro para o objeto que será usado durante o modo personalizado de plotagem de curva.
|
Obter/definir o ponteiro para a função que implementa o modo personalizado de plotagem de curva.
|
Obter/definir o sinalizador que indica o tipo de pontos que são usados ao plotar uma curva usando pontos.
|
Obter/definir o valor que indica a dimensão segundo a qual é feito o passo durante a plotagem em escada de uma curva.
|
Obter/definir os coeficientes da linha de tendência para gravá-los numa matriz.
|
Obter/definir a cor da linha de tendência para a curva.
|
Obter/definir o sinalizador de visibilidade da linha de tendência.
|
Atualiza as coordenadas da curva.
|
Obter/definir o sinalizador que indica se a função é visível no gráfico.