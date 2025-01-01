Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCCurveYMin TypeNameColorXMaxXMinYMaxYMinSizePointsSizePointsFillPointsColorGetXGetYLinesStyleLinesIsSmoothLinesSmoothTensionLinesSmoothStepLinesEndStyleLinesWidthHistogramWidthCustomPlotCBDataCustomPlotFunctionPointsTypeStepsDimensionTrendLineCoefficientsTrendLineColorTrendLineVisibleUpdateVisible YMin Devuelve el valor mínimo para la función en el eje Y (solo números reales). double YMin() Valor devuelto Valor mínimo para la función dada en el eje Y (solo números reales). YMax Size