DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCCurveLinesWidth 

LinesWidth (Método Get)

Retorna la anchura de las líneas al dibujar la curva con líneas.

int  LinesWidth()

Valor devuelto

Anchura de las líneas.

LinesWidth (Método Set)

Establece la anchura de las líneas al dibujar la curva con líneas.

void  LinesWidth(
   const int  width      // anchura de las líneas
   )

Parámetros

width

[in]  Anchura de las líneas al dibujar la curva con líneas.

Ejemplo:

graphics_width

La anchura de las líneas se ha modificado con la ayuda del siguiente código:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                CandleGraphic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double x[]= { -100,-40,-10,20,30,40,50,60,70,80,120 };
   double y[]= { -5,4,-10,23,17,18,-9,13,17,4,9 };
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"ThickLineGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"ThickLineGraphic");
     }
//--- create curve
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_LINES);
//--- sets the curve properties
   curve.LinesSmooth(true);
   curve.LinesStyle(STYLE_DASH);
   curve.LinesEndStyle(LINE_END_ROUND);
   curve.LinesWidth(10);
//--- plot 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }